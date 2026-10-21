Shin Tae-yong Pertanyakan Wacana Pengurangan Poin Persija akibat Ulah Suporter

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menanggapi kabar mengenai kemungkinan pengurangan poin klubnya menyusul rentetan insiden kericuhan suporter yang terjadi belakangan ini.

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai hukuman pengurangan poin lazimnya berkaitan dengan pelanggaran serius, seperti manipulasi pertandingan atau pengaturan skor. Menurut dia, persoalan suporter tidak serta-merta menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

“Sepengetahuan saya, dalam aturan tidak ada sanksi pengurangan poin hanya karena masalah suporter,” ujarnya, Rabu (21/10).

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Isu tersebut mencuat setelah pertandingan Persita Tangerang melawan Persija Jakarta di Stadion Internasional Banten, Sabtu (17/10), diwarnai kericuhan antarsuporter. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persita itu bahkan sempat terhenti sekitar 30 menit saat memasuki babak kedua.

Insiden tersebut menambah daftar persoalan keamanan dalam sepak bola nasional. Sebelumnya, rombongan tim Elite Pro Academy (EPA) Persib Bandung dilaporkan mengalami penyerangan di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah.

Penyerangan terhadap suporter Persija atau Jakmania juga terjadi di Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat.

Shin berharap penanganan berbagai insiden itu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab. Dia menilai aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kericuhan.

“Hal tersebut semestinya ditangani dan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib,” katanya.