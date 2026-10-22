The Jakmania dan Aremania Bikin Shin Tae-yong Bahagia

jateng.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada The Jakmania dan Aremania yang mampu menjaga suasana kondusif saat kedua tim bertanding di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Menurut Shin Tae-yong, sikap saling menghormati yang ditunjukkan kedua kelompok suporter menjadi hal positif di tengah persaingan Persija Jakarta dan Arema FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027.

Apresiasi itu disampaikan setelah Persija meraih kemenangan telak 5-1 atas Arema FC. Di tengah hasil tersebut, Shin Tae-yong menilai kehadiran suporter kedua tim dalam suasana tertib patut disyukuri.

The Jakmania juga menunjukkan sambutan positif kepada Aremania yang datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya.

Bagi Shin Tae-yong, sepak bola bukan semata-mata tentang persaingan di lapangan. Olahraga tersebut juga menjadi ruang untuk menunjukkan sikap saling menghargai, baik di antara pemain maupun suporter.

Prinsip itu, menurut dia, perlu diterapkan ketika suporter mendukung tim kesayangan di kandang sendiri maupun saat mendampingi tim bertanding di markas lawan.

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“Sebagai pelatih, saya sangat bahagia dan bersyukur. Kami harus tahu cara menghormati pihak lawan. Suporter kami dan suporter lawan juga harus saling menghormati,” kata Shin Tae-yong.

Dia menilai sikap saling menghormati antarsuporter dapat memberikan dampak positif terhadap jalannya pertandingan. Atmosfer stadion yang kondusif memungkinkan kedua kelompok suporter memberikan dukungan penuh tanpa mengesampingkan rasa hormat kepada pihak lain.