Igor Tolic Kecewa Persib Bandung Kalah dari Madura United

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus menelan kekalahan saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027, Kamis (22/10) malam.

Meski tampil menekan dan mendominasi permainan, Maung Bandung tumbang 0-1 akibat gol pada menit-menit akhir di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Gol semata wayang penyerang Madura United Dimitar Mitkov pada menit ke-90 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Kekalahan ini sekaligus menghambat upaya Persib menembus jajaran lima besar klasemen sementara.

Sepanjang pertandingan, skuad asuhan Igor Tolic mampu menciptakan sejumlah peluang dan berulang kali mengancam gawang tuan rumah. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat peluang-peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol.

Di sisi lain, satu kelengahan di lini pertahanan menjadi petaka bagi Pangeran Biru. Madura United mampu memanfaatkan momentum pada penghujung laga untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai anak asuhnya telah menunjukkan permainan yang cukup baik untuk meraih kemenangan. Namun, kegagalan memanfaatkan peluang dan satu kesalahan di lini belakang membuat timnya harus pulang tanpa poin.

"Menurut saya, kami bermain cukup baik untuk memenangkan pertandingan. Kami menciptakan beberapa peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol. Kami dihukum karena satu kesalahan, dan akhirnya kalah dalam pertandingan ini," ujar Tolic seusai laga.

Pelatih asal Kroasia tersebut juga mengakui kualitas Madura United yang mampu memaksimalkan peluang untuk meraih hasil positif. Menurutnya, Persib sebenarnya memiliki cukup banyak kesempatan untuk mencetak gol, tetapi tidak mampu memanfaatkannya dengan baik.