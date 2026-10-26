Manchester United Terpuruk, Michael Carrick Ungkap Perasaannya Campur Aduk

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United menelan hasil mengecewakan. Setan Merah dihajar Bournemouth dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (25/10).

Hasil tersebut membuat pelatih MU Michael Carrick mengaku merasakan emosi yang bercampur setelah pertandingan. Dukungan suporter di tengah kekalahan justru menjadi salah satu hal yang membekas baginya.

“Harus saya akui, perasaan saya benar-benar campur aduk,” kata Carrick, Senin (26/10).

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Bournemouth tampil efektif di kandang MU. Tiga gol tim tamu dicetak Rayan, Marcus Tavernier, dan Evanilson. Sementara itu, tuan rumah gagal membalas hingga pertandingan berakhir.

Kekalahan ini memperpanjang periode sulit Manchester United. Pada pertandingan sebelumnya di tengah pekan, mereka juga dihajar Como dengan skor 1-4 dalam ajang Liga Champions.

Di tengah hasil buruk tersebut, Carrick mengaku terkesan dengan respons para pendukung yang tetap memberikan dukungan kepadanya setelah laga. Dia menilai hubungan dengan suporter memiliki arti besar, meskipun performa tim belum memenuhi harapan.

“Saya duduk di sini dan menyampaikan rasa hormat yang saya miliki untuk mereka. Fakta bahwa mereka membalasnya sungguh sangat berarti bagi saya,” ujar Carrick.

Namun, dukungan itu belum mengubah situasi MU di klasemen. Setan Merah berada di posisi ke-16 dengan koleksi tujuh poin dari delapan pertandingan, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi.