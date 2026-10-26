JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Manchester United Terpuruk, Michael Carrick Ungkap Perasaannya Campur Aduk

Manchester United Terpuruk, Michael Carrick Ungkap Perasaannya Campur Aduk

Senin, 26 Oktober 2026 – 16:25 WIB
Manchester United Terpuruk, Michael Carrick Ungkap Perasaannya Campur Aduk - JPNN.com Jateng
Michael Carrick (Manutd.com)

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United menelan hasil mengecewakan. Setan Merah dihajar Bournemouth dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (25/10).

Hasil tersebut membuat pelatih MU Michael Carrick mengaku merasakan emosi yang bercampur setelah pertandingan. Dukungan suporter di tengah kekalahan justru menjadi salah satu hal yang membekas baginya.

“Harus saya akui, perasaan saya benar-benar campur aduk,” kata Carrick, Senin (26/10).

Baca Juga:

Bournemouth tampil efektif di kandang MU. Tiga gol tim tamu dicetak Rayan, Marcus Tavernier, dan Evanilson. Sementara itu, tuan rumah gagal membalas hingga pertandingan berakhir.

Kekalahan ini memperpanjang periode sulit Manchester United. Pada pertandingan sebelumnya di tengah pekan, mereka juga dihajar Como dengan skor 1-4 dalam ajang Liga Champions.

Di tengah hasil buruk tersebut, Carrick mengaku terkesan dengan respons para pendukung yang tetap memberikan dukungan kepadanya setelah laga. Dia menilai hubungan dengan suporter memiliki arti besar, meskipun performa tim belum memenuhi harapan.

Baca Juga:

“Saya duduk di sini dan menyampaikan rasa hormat yang saya miliki untuk mereka. Fakta bahwa mereka membalasnya sungguh sangat berarti bagi saya,” ujar Carrick.

Namun, dukungan itu belum mengubah situasi MU di klasemen. Setan Merah berada di posisi ke-16 dengan koleksi tujuh poin dari delapan pertandingan, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi.

Manchester United dibekuk Bournemouth 0-3 di Old Trafford. Michael Carrick mengaku campur aduk, sementara MU kini hanya unggul satu poin dari zona degradasi.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Manchester United michael carrick Premier League man united

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU