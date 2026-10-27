Harry Kane Rebut Ballon d'Or 2026, Akhiri Penantian Inggris Selama 25 Tahun

jateng.jpnn.com - Harry Kane merasakan gelar pemain terbaik dunia. Striker Bayern Muenchen dan timnas Inggris itu memenangkan Ballon d'Or 2026 setelah menjalani musim luar biasa dengan torehan 73 gol dalam 65 pertandingan.

Kane mengalahkan dua pesaing utamanya, Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, dalam malam penganugerahan di London Palladium, Senin (26/10) waktu setempat.

Penghargaan tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Inggris. Kane menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen meraihnya pada 2001.

Produktivitas Kane menjadi salah satu faktor utama di balik pencapaian tersebut. Dari total 73 gol sepanjang musim 2025/2026, sebanyak 61 gol dicetaknya bersama Bayern Muenchen, sedangkan 12 lainnya lahir ketika membela timnas Inggris.

Performa itu turut mengantarkan Bayern meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal. Kane juga membawa Inggris finis di posisi ketiga Piala Dunia 2026.

Selain Ballon d'Or, Kane membawa pulang Gerd Müller Trophy sebagai penyerang putra terbaik. Penghargaan itu menjadi pengakuan lain atas ketajamannya sepanjang musim.

Di kategori putri, Alexia Putellas meraih Ballon d'Or untuk ketiga kalinya. Pemain Spanyol tersebut mendapat penghargaan setelah berkontribusi dalam kesuksesan Barcelona sebelum bergabung dengan London City Lionesses.

Barcelona juga mendominasi sejumlah kategori lain. Lamine Yamal kembali memenangkan Kopa Trophy sebagai pemain muda terbaik putra, sedangkan Vicky Lopez meraih penghargaan serupa di kategori putri.