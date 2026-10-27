Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Jepang Jadi Lawan Pertama

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand pada fase grup Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah merilis jadwal pertandingan turnamen yang berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 tersebut.

Skuad Garuda mengawali perjuangan di Grup F dengan menghadapi Jepang pada Senin (11/1). Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 17.30 WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah.

Ujian berikutnya datang dari Qatar, juara Piala Asia 2023. Indonesia dijadwalkan bertemu wakil Asia Barat itu pada Sabtu (16/1) pukul 23.30 WIB di Stadion Aramco, Al Khobar.

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Pada pertandingan terakhir fase grup, Indonesia akan berhadapan dengan Thailand, sesama wakil Asia Tenggara. Duel tersebut berlangsung Rabu (20/1) pukul 17.30 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Rangkaian pertandingan Grup F itu akan menentukan peluang Indonesia untuk melangkah ke babak gugur. Sebanyak 24 tim mengikuti Piala Asia 2027, dengan fase penyisihan grup dijadwalkan berakhir pada 20 Januari.

Sementara itu, pertandingan pembuka turnamen mempertemukan tuan rumah Arab Saudi dengan Palestina pada Kamis (7/1) malam waktu setempat. Laga tersebut akan digelar di Stadion King Fahd Sports City, Riyadh.

Setelah fase grup, kompetisi berlanjut ke babak 16 besar pada 22–25 Januari. Perempat final dijadwalkan berlangsung pada 28–29 Januari, sedangkan semifinal digelar pada 1–2 Februari.

Dua tim yang memenangi semifinal akan berebut gelar juara pada partai final, 5 Februari, di Stadion King Fahd Sports City. Qatar berstatus sebagai juara bertahan setelah menjuarai edisi 2023.