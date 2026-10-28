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Persib Vs Melbourne Victory: Maung Bandung Punya Modal Berharga, tetapi...

Rabu, 28 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Persib Vs Melbourne Victory: Maung Bandung Punya Modal Berharga, tetapi... - JPNN.com Jateng
Para pemain Persib Bandung berembuk. Foto: diambil dari ileague

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berpeluang memperkuat posisinya di puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027. Namun, ambisi itu harus melewati ujian wakil Australia Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10).

Maung Bandung datang dengan modal dua kemenangan beruntun. Persib mengoleksi enam poin setelah menundukkan FC Seoul dari Korea Selatan dan The Cong-Viettel asal Vietnam pada dua pertandingan sebelumnya.

Hasil positif tersebut menempatkan Persib di posisi teratas Grup E. Kemenangan atas Melbourne Victory akan menjaga laju sempurna sekaligus memperkokoh peluang mereka melangkah ke fase berikutnya.

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Meski demikian, pelatih Persib Igor Tolic meminta anak asuhnya tidak larut dalam hasil yang sudah diraih. Pelatih asal Kroasia itu memilih agar timnya menjalani kompetisi secara bertahap tanpa terbebani posisi di klasemen.

“Kami memang sudah berada di puncak, jadi jika kami memenangkan pertandingan nanti, kami akan tetap berada di puncak. Kami menjalaninya laga demi laga,” ujar Tolic.

Dia mengakui Grup E bukan grup yang mudah bagi Persib. Berdasarkan hasil undian, timnya harus berhadapan dengan lawan-lawan yang secara peringkat dan kekuatan liga berada di atas mereka.

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Tolic menilai dua kemenangan awal tidak mengubah tantangan yang harus dihadapi Persib. Setiap pertandingan tetap membutuhkan persiapan dan kerja keras, terlebih saat menghadapi klub dari kompetisi yang lebih kuat di atas kertas.

“Ada tiga tim dengan peringkat yang lebih baik dari kami dan liga yang di atas kertas lebih baik. Namun, ketika kami memulai dua pertandingan pertama kami bisa berhasil menang, sebenarnya tidak ada yang berubah,” katanya.

Persib Bandung memburu kemenangan ketiga beruntun di ACL 2 saat menjamu Melbourne Victory. Igor Tolic meminta timnya tetap waspada dan tak terlena.
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TAGS   persib bandung persib vs melbourne victory acl two afc champions league two

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