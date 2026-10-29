Timnas Indonesia Terancam Batal Lawan Yordania, Erick Thohir Tunggu Situasi Keamanan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Rencana Timnas Indonesia menghadapi Yordania pada FIFA Match Day November 2026 belum sepenuhnya aman. PSSI masih memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum memutuskan apakah laga tandang tersebut tetap digelar sesuai jadwal.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Amman, Yordania, pada 13 November itu masih bergantung pada kondisi keamanan di kawasan tersebut.

Erick menilai situasi Timur Tengah saat ini mengkhawatirkan. Karena itu, PSSI belum ingin mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keselamatan para pemain.

“Memang situasi di Timur Tengah ini menjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Kemarin Yordania saja baru menyerang Suriah setelah penyerangan di sebuah rumah ibadah. Ya ini cukup prihatin,” kata Erick, Kamis (29/10).

Dia mengatakan PSSI masih menunggu perkembangan situasi keamanan sebelum memastikan kelanjutan pertandingan. Keselamatan pemain menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah berikutnya.

“Kami masih menunggu security issue dari polemik yang terjadi di sana. Apalagi kami lihat, kan, beberapa negara juga dalam situasi yang tidak pasti di Timur Tengah. Safety pemain harus prioritaskan,” ujarnya.

Di sisi lain, PSSI belum menemukan lawan alternatif apabila pertandingan melawan Yordania tidak dapat dilaksanakan. Erick menyebut keputusan mengenai agenda Timnas Indonesia pada November akan diambil dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Ini yang mungkin ya satu-dua hari ke depan, kami harus ambil keputusan seperti apa. Yang pasti, tentu kami harus bekerja sama antara pemerintah, memastikan keselamatan pemain tentu,” kata dia.