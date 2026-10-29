Kecelakaan Kereta di Spanyol Menewaskan Puluhan Orang, 24 Laga Copa del Rey Ditunda

jateng.jpnn.com, SPANYOL - Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menunda 24 pertandingan putaran pertama Copa del Rey yang dijadwalkan berlangsung Rabu (28/10) waktu setempat atau Kamis (29/10) dini hari WIB.

Keputusan tersebut diambil menyusul kecelakaan kereta api di Provinsi Toledo, Castilla-La Mancha, yang menelan puluhan korban jiwa.

Dilansir dari laporan ESPN, kecelakaan yang melibatkan dua kereta cepat itu dilaporkan menewaskan lebih dari 64 orang berdasarkan informasi awal. Tragedi tersebut memicu suasana duka di Spanyol.

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RFEF menyatakan penundaan pertandingan merupakan bentuk solidaritas terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Seluruh laga Copa del Rey yang semula dijadwalkan pada hari tersebut terdampak keputusan ini.

Melalui pernyataan resmi di media sosial, federasi sepak bola Spanyol menyampaikan belasungkawa sekaligus dukungan kepada seluruh pihak yang terdampak. RFEF juga mengunggah gambar pita hitam sebagai simbol penghormatan kepada para korban.

“Kami terkejut dengan kecelakaan tragis kereta api yang terjadi di Provinsi Toledo. RFEF ingin menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari para korban, serta mengirimkan semua dukungan kepada mereka yang terkena dampak," demikian pernyataan RFEF.

Di luar dunia sepak bola, pemerintah Spanyol menetapkan tiga hari berkabung nasional untuk menghormati para korban. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyatakan bahwa tragedi tersebut menjadi duka bagi seluruh negeri.

Penundaan agenda Copa del Rey membuat kompetisi sepak bola domestik ikut menyesuaikan diri di tengah situasi darurat. Fokus publik kini tertuju pada penanganan korban dan dukungan bagi keluarga yang terdampak kecelakaan. (antara/jpnn)