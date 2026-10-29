Persib Bandung Tekuk Melbourne Victory, Igor Tolic Ungkap Kunci Kemenangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persib Bandung melanjutkan catatan sempurna di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 setelah mengalahkan wakil Australia Melbourne Victory, pada laga pekan ketiga di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10).

Penyerang Balsa Sekulic menjadi penentu kemenangan Maung Bandung lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-47 dan ke-67. Hasil tersebut membuat Persib mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen grup.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai kemenangan itu lahir dari kedisiplinan pemain dalam menjalankan strategi. Dia menggambarkan pertandingan melawan Melbourne Victory seperti permainan catur karena kedua tim dituntut menjaga struktur dan menunggu kesalahan lawan.

“Tim Melbourne adalah tim yang serius. Ini seperti pertandingan catur, siapa yang akan membuat kesalahan. Pada akhirnya, kami mempertahankan struktur kami, melakukan beberapa operan bagus, dan saya rasa mencetak gol-gol yang luar biasa, empat gol luar biasa, lalu bertahan dalam struktur yang baik hingga akhir,” kata Tolic.

Pelatih asal Kroasia itu juga memberikan apresiasi kepada Sekulic yang mampu memaksimalkan peluang di lini depan. Namun, menurut dia, kemenangan Persib tidak lepas dari kontribusi seluruh pemain yang konsisten menjaga performa dalam latihan maupun pertandingan.

“Saya pikir kredit penuh untuk Balsa, kredit penuh untuk semua pemain. Saya rasa bagaimana kelompok ini bekerja sungguh luar biasa, bagaimana mereka menjalani sesi latihan, dari pertandingan ke pertandingan,” ujarnya.

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Tolic menilai kemampuan pemain mempertahankan fokus di tengah jadwal yang padat menjadi faktor penting. Persib harus menghadapi lawan dengan karakter dan situasi pertandingan yang berbeda, tetapi para pemain dinilai mampu menemukan cara untuk terus meraih hasil positif.

“Bagaimana mereka menemukan kekuatan dan fokus untuk melewati berbagai pertandingan yang berbeda, keadaan yang berbeda, tim-tim yang berbeda, dan entah bagaimana mereka menemukan cara untuk menang dan mempertahankannya,” lanjutnya.