Carrick Pasang Badan untuk Bruno Fernandes, Ban Kapten Man United Tak Berubah

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Michael Carrick memastikan Bruno Fernandes tetap menjabat kapten Manchester United meski sempat melontarkan kritik terhadap pendekatan taktik tim setelah kekalahan telak dari Como 1907.

Carrick menegaskan kontribusi dan kepemimpinan gelandang asal Portugal tersebut masih dibutuhkan Manchester United, terutama ketika tim berusaha keluar dari periode sulit.

“Dia telah memimpin tim dengan sangat baik dalam banyak pertandingan dan selama bertahun-tahun, dan dia akan terus melakukannya,” kata Michael Carrick, dikutip dari laman resmi Manchester United, Jumat (30/10).

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Pernyataan itu muncul setelah Fernandes menyoroti pendekatan permainan Manchester United seusai kekalahan 1-4 dari Como 1907 pada pertandingan Liga Champions di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Italia, Rabu (21/10).

Fernandes menilai timnya perlu tampil lebih berani dalam memberikan tekanan kepada lawan. Komentar tersebut kemudian menjadi sorotan di tengah performa Manchester United yang belum konsisten.

Situasi makin menjadi perhatian setelah Fernandes tidak dimainkan saat Manchester United kalah 0-3 dari Bournemouth dalam pertandingan Liga Inggris, Minggu (25/10).

Namun, Carrick menegaskan absennya Fernandes dalam laga tersebut merupakan keputusan teknis untuk pertandingan itu, bukan pertanda pencabutan statusnya sebagai kapten.

“Dia adalah pemain penting bagi tim ini. Dia sudah dan akan tetap penting. Kami harus membuat perbedaan dan mendorong segala sesuatunya ke arah yang lebih baik,” ujar Carrick.