Generali Stadium Jadi Calon Markas Baru Inter dan AC Milan, Begini Desainnya

jateng.jpnn.com, MILAN - Inter Milan dan AC Milan memperkenalkan desain stadion baru bernama Generali Stadium yang dirancang menampung sekitar 71.500 penonton. Proyek pengganti San Siro tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap pembangunan pada 2028.

Desain stadion diperkenalkan dalam sebuah acara di Castello Sforzesco, Milan, Italia, Kamis (29/10) waktu setempat. Pengumuman itu disampaikan melalui pernyataan bersama kedua klub yang dikutip dari laman resmi AC Milan, Jumat (30/10).

“FC Internazionale Milano dan AC Milan hari ini memperkenalkan Generali Stadium, calon markas mereka. Stadion baru ini dirancang untuk membawa semangat San Siro ke era baru sekaligus menjadi ikon baru bagi Kota Milan,” demikian pernyataan bersama kedua klub.

Inter dan Milan menyebut pembangunan stadion baru bukan sekadar upaya menyediakan fasilitas pertandingan yang lebih modern. Proyek tersebut juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk mendukung perkembangan kawasan perkotaan di Milan.

“Lebih dari sekadar stadion sepak bola, proyek ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan dua klub paling bersejarah dalam sepak bola dunia, rumah baru bagi generasi suporter, serta destinasi yang dirancang untuk mendukung perkembangan budaya, ekonomi, dan tata kota Milan,” lanjut pernyataan tersebut.

Generali Stadium dirancang oleh dua firma arsitektur internasional, Foster + Partners dan MANICA, melalui kolaborasi arsitek Norman Foster dan David Manica.

Dari sisi arsitektur, stadion tersebut akan memiliki struktur luar berbentuk huruf X dengan atap melengkung ganda. Desainnya terinspirasi dari karakter arsitektur Kota Milan, termasuk Katedral Duomo yang menjadi salah satu landmark kota tersebut.

Struktur berbentuk X akan menopang bagian atap, sedangkan desain lengkung ganda menjadi ciri utama tampilan bangunan. Rancangan itu sekaligus memberikan identitas visual tersendiri bagi stadion baru Inter dan Milan.