JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persijap Jepara Gagal Menang di Surabaya, Juan Cortes Tetap Bersyukur, tetapi...

Persijap Jepara Gagal Menang di Surabaya, Juan Cortes Tetap Bersyukur, tetapi...

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Persijap Jepara Gagal Menang di Surabaya, Juan Cortes Tetap Bersyukur, tetapi... - JPNN.com Jateng
Kiper Persijap Jepara Sendri Johansah (kiri) mengahalau bola saat pertandingan melawan Persebaya pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi/aa.

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persijap Jepara membawa pulang satu poin dari markas Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 1-1 pada pekan kedelapan Super League, Jumat (30/10).

Pelatih Persijap Juan Cortes mengapresiasi kerja keras timnya, meski masih menyoroti kelemahan dalam mengantisipasi bola mati.

Cortes mengatakan Persijap datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dengan target meraih poin. Hasil imbang tersebut pun disyukurinya, meski timnya sempat berada dalam posisi unggul.

Baca Juga:

"Kami datang ke sini untuk mengambil poin dan itu menjadi tujuan kami. Pada akhirnya, kami bisa membawa pulang satu poin dan harus bersyukur atas hasil tersebut," kata Cortes.

Menurut dia, tim pelatih telah mempelajari karakter permainan Persebaya sebelum pertandingan, terutama ancaman melalui umpan silang dan situasi bola mati.

Persiapan tersebut dinilai berjalan cukup baik pada babak pertama. Persijap mampu membatasi peluang bersih tuan rumah, bahkan memiliki dua hingga tiga kesempatan untuk mencetak gol. Namun, peluang-peluang itu belum berhasil dimaksimalkan.

Baca Juga:

Memasuki babak kedua, Persijap tetap mempertahankan pendekatan permainan yang telah disiapkan. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu kemudian berhasil mencetak gol lebih dahulu dan berusaha menjaga keunggulan melalui organisasi pertahanan.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir pertandingan. Persebaya berhasil menyamakan kedudukan melalui situasi bola mati pada lima menit terakhir.

Persijap Jepara bermain imbang 1-1 di markas Persebaya. Juan Cortes bersyukur meraih poin tandang, tetapi menyoroti gol lawan dari situasi bola mati.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara persebaya surabaya Persebaya vs persijap bri super league super league liga 1 indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU