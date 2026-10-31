Persijap Jepara Gagal Menang di Surabaya, Juan Cortes Tetap Bersyukur, tetapi...

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persijap Jepara membawa pulang satu poin dari markas Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 1-1 pada pekan kedelapan Super League, Jumat (30/10).

Pelatih Persijap Juan Cortes mengapresiasi kerja keras timnya, meski masih menyoroti kelemahan dalam mengantisipasi bola mati.

Cortes mengatakan Persijap datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dengan target meraih poin. Hasil imbang tersebut pun disyukurinya, meski timnya sempat berada dalam posisi unggul.

"Kami datang ke sini untuk mengambil poin dan itu menjadi tujuan kami. Pada akhirnya, kami bisa membawa pulang satu poin dan harus bersyukur atas hasil tersebut," kata Cortes.

Menurut dia, tim pelatih telah mempelajari karakter permainan Persebaya sebelum pertandingan, terutama ancaman melalui umpan silang dan situasi bola mati.

Persiapan tersebut dinilai berjalan cukup baik pada babak pertama. Persijap mampu membatasi peluang bersih tuan rumah, bahkan memiliki dua hingga tiga kesempatan untuk mencetak gol. Namun, peluang-peluang itu belum berhasil dimaksimalkan.

Memasuki babak kedua, Persijap tetap mempertahankan pendekatan permainan yang telah disiapkan. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu kemudian berhasil mencetak gol lebih dahulu dan berusaha menjaga keunggulan melalui organisasi pertahanan.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir pertandingan. Persebaya berhasil menyamakan kedudukan melalui situasi bola mati pada lima menit terakhir.