Shin Tae-yong Minta Rumput JIS Segera Diperbaiki

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta meminta pengelola Jakarta International Stadium (JIS) segera membenahi kualitas rumput lapangan. Kondisi tersebut dinilai menghambat tim untuk menampilkan permainan terbaik di tengah keterbatasan pilihan stadion kandang.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyampaikan harapan itu menjelang pertandingan melawan Dewa United Banten FC di Stadion Internasional Banten, Sabtu (31/10), pukul 19.00 WIB.

“Saya berharap kondisi lapangan JIS juga bisa segera diperbaiki agar kami dapat menunjukkan permainan terbaik kepada para penggemar di lapangan yang layak,” kata Shin.

Pelatih asal Korea Selatan itu menyayangkan Persija tidak dapat menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), yang terdaftar sebagai kandang utama tim pada musim ini. Stadion tersebut sedang menjalani renovasi hingga sekitar April 2027.

Menurut Shin, kualitas lapangan menjadi salah satu faktor penting agar pertandingan berjalan baik dan menghibur penonton.

“Sebenarnya, agar kami bisa menyajikan pertandingan yang bagus untuk para penggemar, kondisi lapangan harus bagus,” ujarnya.

Persija sejauh ini baru sekali memainkan pertandingan kandang di SUGBK dari total empat laga kandang yang telah dijalani. Momen itu terjadi ketika Macan Kemayoran mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1.

Tiga laga kandang lainnya digelar di stadion berbeda. Persija menghadapi Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, kemudian menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, serta melawan Persik Kediri di JIS.