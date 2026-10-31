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Bernardo Tavares Sebut Gol Persijap Jepara ke Gawang Persebaya Tidak Sah

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 13:48 WIB
Bernardo Tavares Sebut Gol Persijap Jepara ke Gawang Persebaya Tidak Sah - JPNN.com Jateng
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kiri) memperlihatkan rekaman pertandingan saat melawan Persijap Jepara didampingi pemainnya Francisco Rivera (kanan) saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) malam. ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mempersoalkan keputusan wasit yang mengesahkan gol Persijap Jepara saat kedua tim bermain imbang 1-1 pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10) malam.

Pelatih asal Portugal itu menilai gol Persijap semestinya dianulir karena terdapat kontak antara pemain lawan dan Miguel yang dianggapnya sebagai pelanggaran. Dia juga mempertanyakan hasil pemeriksaan video assistant referee (VAR).

“Menurut saya, itu seharusnya pelanggaran dan VAR harus menganulir gol tersebut. Pemain nomor 12 Persijap tidak menyentuh bola, tetapi mengenai kaki Miguel sehingga membuatnya terjatuh,” kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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Menurut Tavares, para pemain Persebaya sempat mengira wasit akan menghentikan pertandingan akibat insiden tersebut. Situasi itu, menurut dia, memengaruhi konsentrasi pemain ketika gol Persijap akhirnya disahkan.

Meski demikian, Tavares tidak sepenuhnya menyalahkan keputusan pengadil lapangan atas hasil imbang tersebut. Dia mengakui Persebaya belum tampil maksimal pada babak pertama dan memberikan ruang bagi Persijap untuk melancarkan serangan balik.

Persebaya sebenarnya berusaha menguasai permainan dengan membangun serangan dari satu sisi ke sisi lain untuk mencari celah di pertahanan lawan. Tavares menilai penampilan timnya membaik setelah turun minum.

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Saat tertinggal, dia menginstruksikan para pemain meningkatkan tekanan dengan menambah personel di lini depan. Namun, langkah itu juga membuka ruang bagi Persijap untuk menyerang melalui skema serangan balik.

Persebaya tercatat mendapatkan 14 tendangan sudut dan melepaskan banyak tembakan. Namun, peluang-peluang tersebut tidak cukup untuk membawa tuan rumah mengamankan kemenangan.

Persebaya ditahan Persijap 1-1 di Gelora Bung Tomo. Bernardo Tavares mempersoalkan keputusan VAR, tetapi juga mengakui timnya belum maksimal.
Sumber antara
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TAGS   persebaya surabaya persijap jepara bernardo tavares super league liga 1 indonesia

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