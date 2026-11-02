Arteta Puas Arsenal Akhirnya Menang di Anfield Setelah 14 Tahun

jateng.jpnn.com - Arsenal membawa pulang tiga poin penting dari markas Liverpool setelah menang 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Hasil ini sekaligus mengakhiri penantian 14 tahun The Gunners untuk kembali meraih kemenangan di Stadion Anfield.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyambut hasil tersebut dengan penuh kebanggaan. Menurut dia, kemenangan itu menjadi momen istimewa bagi seluruh elemen klub, terlebih timnya harus bangkit setelah menelan kekalahan dari Fleetwood Town di Carabao Cup empat hari sebelumnya.

"Empat belas tahun kami menunggu momen ini, dan akhirnya berhasil melakukannya dalam situasi yang sangat istimewa. Saya sangat bahagia, bangga, dan penuh energi. Ini merupakan momen membanggakan bagi semua orang yang menjadi bagian dari klub sepak bola ini," ujar Arteta, Senin (2/11).

Gol tunggal Kai Havertz pada menit ke-16 menjadi penentu kemenangan Arsenal. Penyerang asal Jerman itu menuntaskan umpan Declan Rice untuk menaklukkan kiper Liverpool Alisson Becker.

Arteta menilai para pemainnya menunjukkan mentalitas kuat setelah kekalahan dari Fleetwood. Mereka mampu mengalihkan fokus, mempersiapkan diri, dan menghadapi tekanan saat bertandang ke markas Liverpool.

"Setelah kekalahan dari Fleetwood yang sebenarnya tidak pantas kami dapatkan empat hari lalu, kami harus datang ke Anfield dan memastikan semua pemain yakin, siap, serta mampu menghadapi pertandingan yang akan menghadirkan banyak momen sulit dan peluang besar," kata Arteta.

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"Ketika peluang itu datang, Anda harus siap memanfaatkannya. Apa yang telah dilakukan para pemain sungguh luar biasa," lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.

Selain memuji mentalitas tim, Arteta mengapresiasi keseimbangan permainan Arsenal. The Gunners tidak hanya mampu memanfaatkan peluang di lini depan, tetapi juga menjaga kedisiplinan ketika mendapat tekanan dari tuan rumah.