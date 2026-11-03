Hadapi Persela di Laga Perdana League Cup, Persijap Jepara Siap Tempur

jateng.jpnn.com, LAMONGAN - Persijap Jepara langsung dihadapkan pada tantangan Persela Lamongan dalam laga perdana I.League Cup 2026/2027. Pertandingan yang digelar di Stadion Surajaya, Lamongan, Selasa (3/11) malam itu menjadi ujian bagi Laskar Kalinyamat di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Pelatih Persijap Juan Cortes menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh turnamen yang mempertemukan klub dari kasta tertinggi dan kasta kedua sepak bola Indonesia tersebut. Dia menilai I.League Cup tetap menjadi ajang penting yang harus dihadapi dengan keseriusan.

“Ini adalah turnamen baru dan kami tetap menempatkannya sebagai kompetisi yang penting,” kata Juan Cortes, Senin (2/11).

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Persijap harus membagi fokus setelah menjalani pertandingan tandang melawan Persebaya Surabaya pada Jumat (30/10) dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027. Jarak pertandingan yang singkat membuat tim pelatih perlu mengatur kondisi pemain agar tetap siap menghadapi Persela.

Cortes mengatakan Persijap memiliki cukup banyak pilihan pemain, terutama dari kalangan lokal. Kedalaman skuad tersebut diharapkan membantu tim menjaga performa meski harus menjalani pertandingan dalam waktu berdekatan.

Meski berasal dari kompetisi dengan kasta lebih tinggi, Persijap tidak ingin menjadikan status tersebut sebagai keuntungan mutlak. Cortes justru menyoroti performa Persela yang kini berada di papan atas Grup B Pegadaian Championship 2026/2027, terlebih ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

“Kami memang berasal dari kasta yang berbeda. Namun, itu bukan persoalannya. Kami tahu Persela adalah tim yang sangat kuat saat main di kandang,” ujar pelatih asal Spanyol tersebut.

Aturan I.League Cup yang membatasi setiap tim hanya boleh menurunkan tiga pemain asing juga menjadi tantangan tersendiri bagi Persijap. Tim harus memaksimalkan komposisi pemain yang tersedia untuk menjaga keseimbangan permainan.