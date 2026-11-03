Man United Terjebak Tren Buruk, Michael Carrick Tak Mau Terpuruk

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Michael Carrick belum ingin memikirkan spekulasi mengenai masa depannya sebagai pelatih Manchester United.

Di tengah tekanan akibat rentetan hasil buruk, dia memilih mengalihkan perhatian sepenuhnya ke pertandingan melawan AS Roma di Liga Champions.

Manchester United dijadwalkan menjamu wakil Italia tersebut di Stadion Old Trafford, Selasa (3/11).

Laga ini menjadi kesempatan bagi Setan Merah untuk mengakhiri sembilan pertandingan beruntun tanpa kemenangan di semua kompetisi.

“Hal itu tidak memengaruhi persiapan kami, maupun pertandingan besok. Kami sudah tidak sabar menghadapi pertandingan tersebut. Itulah satu-satunya hal yang menjadi fokus saya. Apa pun yang terjadi setelahnya, biarlah terjadi,” kata Carrick, dikutip dari The Guardian, Senin (2/11).

Pelatih asal Inggris itu mengaku tetap menikmati pekerjaannya bersama tim, meskipun situasi yang dihadapi Manchester United sedang sulit.

“Saya senang berada di sini dan bekerja bersama para pemain. Kesulitan serta tantangan yang ada justru membuat saya semakin termotivasi untuk menginginkan lebih,” ujarnya.

Tekanan terhadap Carrick tidak lepas dari performa Manchester United yang belum menunjukkan konsistensi. Catatan sembilan laga tanpa kemenangan menjadi rentetan terpanjang klub sejak 1984.