Konflik Timur Tengah, Jadwal Piala Asia 2027 Berubah

jateng.jpnn.com - Jadwal Piala Asia 2027 mengalami perubahan setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) memutuskan menggeser pelaksanaan turnamen yang semula direncanakan pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 menjadi 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Keputusan tersebut diambil setelah AFC berdiskusi dengan Komite Penyelenggara Lokal (LOC) dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) selaku tuan rumah.

AFC menyebut situasi luar biasa di kawasan Timur Tengah menimbulkan kendala dalam penyelenggaraan turnamen sesuai jadwal awal. Gangguan logistik dan perjalanan menjadi pertimbangan dalam perubahan kalender kompetisi tersebut.

"Keadaan luar biasa telah menciptakan tantangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi sesuai jadwal semula. Karena itu, penundaan diperlukan demi kepentingan seluruh tim peserta, ofisial, penonton, dan pemangku kepentingan lainnya," tulis AFC dalam keterangan resmi, Selasa (3/10).

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Meski perubahan jadwal telah diumumkan, AFC masih mengajukan penyesuaian tersebut kepada FIFA untuk memperoleh persetujuan.

AFC juga menyatakan akan berkoordinasi dengan LOC, asosiasi anggota peserta, sponsor, mitra penyiaran, serta mitra komersial agar penyelenggaraan turnamen tetap memenuhi standar kompetisi tim nasional putra paling bergengsi di Asia.

"AFC akan terus bekerja sama dengan LOC, asosiasi anggota peserta, sponsor, mitra penyiaran dan komersial, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan turnamen yang mencerminkan reputasi dan standar operasional kompetisi tim nasional putra paling bergengsi di Asia," lanjut pernyataan tersebut.