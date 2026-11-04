League Cup: Persis Solo Bidik Hasil Positif di Kandang Persik Kediri

jateng.jpnn.com, KEDIRI - Persis Solo membawa tekad meraih hasil positif saat menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan I.League Cup 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (4/11) pukul 19.00 WIB.

Caretaker Persis Solo Dedy Gusmawan memastikan timnya telah menjalani persiapan untuk menghadapi pertandingan tersebut. Hasil laga terakhir melawan PS Barito Putera di Samarinda juga menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Sambernyawa.

“Persiapan sudah kami lakukan. Dan pertandingan terakhir melawan Barito di Samarinda kami evaluasi dan sudah siap untuk pertandingan nanti,” kata Dedy Gusmawan.

Bermain di kandang lawan, menurut Dedy, bukan persoalan besar bagi anak asuhnya. Dia menilai para pemain sudah terbiasa menghadapi tekanan suporter tuan rumah.

Dedy berharap seluruh pemain mampu menjalankan instruksi tim pelatih agar rencana permainan berjalan sesuai harapan.

“Saya rasa pemain kami sudah terbiasa untuk menghadapi suporter tuan rumah dan bermain di kandang lawan. Saya pikir tidak ada masalah dan saya harap apa yang menjadi instruksi bisa dijalankan baik bagi pemain,” tuturnya.

Dari sisi kondisi skuad, Persis hanya dipastikan kehilangan Olie Leeming yang masih mengalami cedera. Sementara pemain lainnya berada dalam kondisi siap untuk diturunkan.

“Untuk yang absen hanya Olie Leeming dan lainnya siap. Dan saya harap sampai nanti menjelang pertandingan tidak ada kendala apapun,” paparnya.