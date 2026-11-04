Marc Klok Sebut ACL Two Jadi Prioritas Persib Bandung, Ini Alasannya

jateng.jpnn.com - Persib Bandung mulai menyesuaikan strategi menghadapi jadwal kompetisi yang semakin rapat pada musim 2026/2027. Di tengah upaya mempertahankan persaingan di BRI Super League, Maung Bandung juga membidik pencapaian lebih tinggi di AFC Champions League Two (ACL Two).

Agenda terdekat Persib adalah lawatan ke Australia untuk menghadapi Melbourne Victory di Stadion Rectangular Melbourne pada Rabu (4/11). Pertandingan tersebut dijalani setelah Persib menuntaskan laga kandang pekan kedelapan Super League 2026/2027 melawan Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11).

Kapten Persib Marc Klok mengatakan jadwal pertandingan setiap dua hingga tiga hari membuat tim harus cermat mengatur kebugaran pemain. Rotasi dan pengendalian intensitas menjadi bagian penting agar para pemain mampu menjaga performa sepanjang musim.

Klok menegaskan persoalannya bukan sekadar membedakan pendekatan saat tampil di dua kompetisi. Persib harus menyesuaikan energi dan taktik dengan waktu pemulihan yang terbatas.

"Ini bukan hal yang Persib main beda ini hal yang kami persiapkan secara realistis. Kalau main setiap dua hingga tiga hari, anda harus mengatur level energi, harus mengatur pendekatan taktiknya dan harus bisa bertahan untuk terus bermain dalam dua hingga tiga hari," ujar Marc Klok, Rabu (4/11).

Di antara dua kompetisi tersebut, Klok mengakui ACL Two menjadi prioritas Persib saat ini. Setelah meraih gelar juara liga domestik dalam tiga musim terakhir, timnya ingin membuktikan kemampuan bersaing di level Asia.

"Jadi mungkin ACL adalah prioritas kami karena kami ingin mencapai lebih banyak hal daripada sekadar menjuarai liga selama tiga tahun terakhir. Kami ingin menjadi yang teratas di Asia," tegas gelandang bernomor punggung 23 itu.

Namun, ambisi tersebut menuntut pengelolaan fisik yang tidak sederhana. Perjalanan panjang menuju Australia dan kewajiban kembali bersaing di kompetisi domestik membuat setiap pemain harus mampu menjaga kondisi tubuhnya.