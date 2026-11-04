Persib Bandung Punya Misi Besar di Australia, Tiket 16 Besar ACT Two Menanti

jateng.jpnn.com, MELBOURNE - Persib Bandung berpeluang memastikan tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 lebih awal.

Syaratnya, Maung Bandung harus membawa pulang tiga poin saat menghadapi Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E di Rectangular Stadium, Rabu (4/11).

Persib datang ke Australia dengan modal sempurna. Tim berjuluk Maung Bandung itu memimpin klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin setelah memenangi tiga pertandingan pertama melawan FC Seoul, The Cong-Viettel, dan Melbourne Victory.

Kemenangan di laga ini bukan hanya akan mengamankan posisi Persib untuk melangkah ke fase gugur, tetapi juga membuka peluang menyamai pencapaian mereka pada kompetisi Asia musim sebelumnya.

Meski pernah mengalahkan Melbourne Victory pada pertemuan terdahulu di Stadion Si Jalak Harupat, Persib tidak ingin menganggap pertandingan tandang ini akan berjalan mudah.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan timnya telah melakukan evaluasi untuk memperbaiki sejumlah kekurangan. Dia meminta pemain menjaga konsistensi permainan selama 90 menit agar peluang meraih kemenangan tetap terjaga.

"Kami harus konsisten selama jalannya pertandingan. Kami menganalisis pertandingan, akan menunjukkannya pada para pemain malam ini. Kami memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan, tetapi saya pikir secara keseluruhan kami baik dan jika bisa mempertahankan hal-hal baik selama 90 menit, kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan tersebut," ujar Tolic.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyebut kesempatan tampil di kompetisi antarklub Asia sebagai sebuah kehormatan bagi Persib. Karena itu, dia ingin timnya lebih dahulu menunjukkan permainan sesuai standar yang telah dibangun, tanpa hanya berorientasi pada hasil akhir.