Persis Solo Kalah di Kediri, Target Tinggi di League Cup Makin Berat

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo gagal membawa pulang poin setelah kalah 0-2 dari Persik Kediri dalam lanjutan I.League Cup 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Rabu (4/11) malam.

Laskar Sambernyawa sudah tertinggal dua gol ketika pertandingan baru berjalan delapan menit. Jon Toral membuka keunggulan Persik melalui sundulan pada menit ke-4, sebelum Jose Enrique menggandakan skor lewat tendangan empat menit kemudian.

Caretaker Persis Solo Dedy Gusmawan mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Namun, dia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang dinilai telah berusaha maksimal meski harus bermain dalam keadaan tertinggal.

“Selamat kepada Persis atas kemenangan ini. Meskipun hasil yang kami dapatkan mengecewakan, saya tetap bangga dengan para pemain yang sudah bekerja keras sepanjang pertandingan, meskipun kami tertinggal,” kata Dedy seusai pertandingan.

Dedy menjelaskan Persis melakukan rotasi dalam pertandingan tersebut. Keputusan itu diambil karena tim hanya memiliki waktu dua hari untuk memulihkan kondisi setelah laga sebelumnya.

Menurut dia, rotasi sekaligus menjadi kesempatan bagi pemain yang lebih bugar untuk tampil. Dedy juga menegaskan bahwa seluruh pemain dalam skuad memiliki kualitas dan kesiapan untuk diturunkan.

“Memang ada rotasi pemain karena kami hanya memiliki waktu dua hari untuk pemulihan setelah pertandingan sebelumnya. Kami memberikan kesempatan kepada pemain untuk mendapatkan waktu istirahat dan recovery. Dan kami percaya kepada seluruh pemain yang ada. Menurut saya, semua pemain yang kami turunkan memiliki kualitas yang sama dan siap untuk bermain,” ujarnya.

Kekalahan tersebut membuat upaya Persis untuk meraih hasil maksimal di I.League Cup makin berat. Meski begitu, Dedy memastikan timnya belum menyerah dan akan terus berusaha memperbaiki performa pada pertandingan berikutnya.