Perubahan Taktik jadi Kunci Kemenangan Persib Bandung atas Melbourne Victory

jateng.jpnn.com - Persib Bandung membawa pulang kemenangan penting dari markas Melbourne Victory setelah membalikkan keadaan dan menang 2-1 pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion AAMI Park, Melbourne, Rabu (4/11).

Pelatih Persib Igor Tolic menyebut mentalitas dan respons para pemain menjadi faktor penting di balik kemenangan tersebut. Maung Bandung sempat tertinggal akibat gol bunuh diri Julio Cesar, tetapi mampu bangkit melalui gol Luka Menalo dan Balsa Sekulic.

Tolic mengapresiasi reaksi anak asuhnya yang tidak kehilangan kendali setelah kebobolan. Dia juga mengungkapkan perubahan taktik dan pergantian pemain menjadi bagian dari strategi untuk membalikkan situasi.

"Reaksi para pemain luar biasa. Kami langsung mengubah struktur, memasukkan pemain-pemain yang bugar, dan memanfaatkan celah di lini belakang mereka untuk berbalik menyerang dan mencetak gol-gol yang indah," ungkap Igor, Kamis (5/11).

Menurut pelatih asal Kroasia itu, pertandingan berlangsung cukup seimbang. Namun, Persib mampu merespons tekanan dengan penyesuaian strategi pada babak kedua.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengubah struktur pertahanan. Tolic menarik seorang bek tengah dan menginstruksikan tim bermain dengan empat pemain di lini belakang.

Perubahan tersebut membuat Persib memiliki ruang lebih luas untuk menyerang melalui sektor sayap. Maung Bandung juga bisa memanfaatkan celah di pertahanan Melbourne Victory untuk membangun serangan hingga menghasilkan dua gol.

Pergantian pemain turut memberikan tambahan tenaga bagi Persib untuk meningkatkan tekanan pada paruh kedua pertandingan.