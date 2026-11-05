Barcelona Dapat Kabar Buruk, Rodri Berpotensi Absen 1 Bulan

jateng.jpnn.com, BARCELONA - Barcelona berpotensi kehilangan Rodri selama sekitar satu bulan setelah gelandang tersebut mengalami cedera hamstring kanan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pelatih Hansi Flick menjelang pertandingan penting melawan Atletico Madrid di Liga Spanyol.

Kabar cedera Rodri disampaikan Barcelona melalui pernyataan resmi klub pada Rabu (4/11). Hasil pemeriksaan medis menunjukkan pemain asal Spanyol itu mengalami cedera ringan pada otot biceps femoris di bagian belakang paha kanan.

"Pemeriksaan medis menunjukkan Rodri mengalami cedera ringan pada otot hamstring kanan, tepatnya otot biceps femoris," demikian pernyataan resmi Barcelona.

Klub belum memastikan berapa lama Rodri harus menjalani pemulihan. Waktu kembalinya sang pemain akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi fisiknya. Namun, laporan OneFootball memperkirakan dia bakal absen sekitar satu bulan.

Cedera tersebut dialami Rodri ketika Barcelona menghadapi Aston Villa dalam pertandingan Liga Champions, Rabu. Dia sempat merasakan gangguan pada ototnya sehingga harus ditarik keluar saat jeda babak pertama. Dalam pertandingan itu, Barcelona menang dengan skor 3-0.

Absennya Rodri datang pada momen penting bagi Barcelona. Tim asuhan Hansi Flick dijadwalkan menghadapi Atletico Madrid pada akhir pekan ini dalam persaingan papan atas Liga Spanyol.

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Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan dua poin atas Atletico yang menempati posisi kedua. Kehilangan pemain tengah tersebut tentu membuat Flick harus menyiapkan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan tim.

Jika pemulihannya berlangsung lebih lama, Rodri juga berpotensi melewatkan pertandingan melawan Celta Vigo di Liga Spanyol dan Manchester City di Liga Champions.