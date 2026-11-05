Liga Champions: Como Pesta 9 Gol, Liverpool Tumbang

jateng.jpnn.com - Como 1907 mencuri perhatian pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027 setelah mencatat kemenangan telak 9-1 atas Lens.

Arsenal dan Manchester City juga meraih hasil positif dalam rangkaian pertandingan yang berlangsung Rabu (4/11) hingga Kamis dini hari WIB.

Como tampil dominan saat bertamu ke Stadion Bollaert-Delelis, markas Lens. Tim besutan Cesc Fabregas itu bahkan sudah unggul sejak menit ketujuh melalui gol Anastasios Douvikas.

Penyerang tersebut menjadi pemain paling menonjol dengan torehan tiga gol pada menit ke-7, 32, dan 57. Nico Paz turut menyumbang gol pada menit ke-40.

Lima gol lainnya dicetak Lucas Da Cunha (47'), Marc-Oliver Kempf (54'), Mattia Liberali (62'), Martin Baturina (69'), dan Matteo Papaccioli (90+2'). Sementara itu, Lens hanya mampu membalas melalui Ruben Aguilar pada menit ke-65.

Di pertandingan lain, Arsenal membawa pulang tiga poin setelah menundukkan Slavia Praha dengan skor 2-1 di Fortuna Arena.

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Noni Madueke membuka keunggulan The Gunners pada menit kesembilan setelah menerima umpan panjang David Raya. Viktor Gyokeres kemudian menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-38.

Slavia Praha sempat memperkecil ketertinggalan melalui Wiktor Nowak pada menit ke-83. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan tuan rumah dari kekalahan.