Ronaldo Umumkan Pensiun dari Timnas, Portugal Siapkan Penghormatan Khusus

jateng.jpnn.com, PORTUGAL - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) berencana menggelar acara khusus untuk memberikan penghormatan kepada Cristiano Ronaldo setelah sang megabintang mengumumkan rencana pensiun dari tim nasional.

FPF ingin merayakan perjalanan panjang Ronaldo yang telah membela Portugal selama 23 tahun. Federasi menyebut kontribusi pemain berusia 41 tahun itu layak mendapatkan apresiasi khusus dari publik sepak bola Portugal.

"Merupakan keinginan kuat dan tekad besar kami untuk menyelenggarakan, merencanakan, berpartisipasi, serta terlibat secara aktif dalam sebuah penghormatan yang sepantasnya bagi perjalanan karier luar biasa Cristiano Ronaldo," demikian pernyataan FPF yang dikutip dari BBC, Kamis (5/11).

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Ronaldo sebelumnya mengumumkan keputusan pensiun dari tim nasional melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, setelah jeda internasional November 2026.

Menanggapi pengumuman tersebut, FPF ingin memberikan ruang bagi para pendukung dan masyarakat Portugal untuk merayakan kembali perjalanan karier pemain yang telah menjadi salah satu figur penting dalam sejarah sepak bola negara tersebut.

"Dalam momen tersebut, para penggemar dan seluruh masyarakat Portugal dapat kembali memberikan tepuk tangan serta merayakan sosok pemain yang telah memberikan begitu banyak hal kepada kami," lanjut pernyataan federasi.

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Meski demikian, FPF belum mengungkapkan waktu maupun bentuk acara penghormatan tersebut. Portugal memang dijadwalkan kembali menjalani pertandingan internasional pada November 2026, tetapi belum ada kepastian apakah acara itu akan digelar dalam periode tersebut.

Ronaldo menjalani debut bersama timnas Portugal pada Agustus 2003. Selama lebih dari dua dekade, dia mencatatkan 234 penampilan dan mencetak 146 gol.