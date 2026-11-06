PSM Makassar Ingin Keluar dari Tren Negatif, Borneo FC Jadi Tantangan

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar belum ingin terburu-buru memasang target besar di tengah upaya memperbaiki performa tim.

Pelatih Darije Kalezic memilih menjalani proses pembenahan secara bertahap dengan menjadikan pertandingan melawan Borneo FC Samarinda sebagai fokus utama.

Juku Eja dijadwalkan bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, untuk menghadapi Borneo FC pada Sabtu (7/11) sore. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Baca Juga: Darije Kalezic Ungkap Kelemahan PSM Makassar

Kalezic mengakui, mengembalikan PSM ke level permainan yang diharapkan bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan waktu dan kerja keras agar tim kembali mampu bersaing seperti pada musim-musim sebelumnya.

Karena itu, pelatih asal Swiss tersebut memilih untuk tidak melangkah terlalu jauh. Menurut dia, seluruh perhatian tim saat ini harus diarahkan pada pertandingan terdekat.

“Kami menyibukkan dengan pertandingan yang paling dekat melawan Borneo FC. Kami harus menjalani proses dalam klub ini, proses yang sulit bagaimana mengembalikan PSM lagi ke tempat seharusnya PSM berada. Ini membutuhkan pekerjaan yang tidak mudah seperti PSM pada musim-musim lalu,” ujarnya, Jumat (6/11).

Baca Juga: Perubahan Taktik jadi Kunci Kemenangan Persib Bandung atas Melbourne Victory

Tantangan PSM tidak hanya datang dari kekuatan lawan, tetapi juga posisi kedua tim di klasemen sementara. PSM saat ini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi sembilan poin dari delapan pertandingan.

Catatan tersebut diperoleh dari dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan. Sementara itu, Borneo FC juga mengumpulkan sembilan poin, tetapi berada satu tingkat di atas PSM.