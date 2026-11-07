Timnas Indonesia Cari Lawan Pengganti Yordania, Hong Kong Jadi Opsi

jateng.jpnn.com - Timnas Indonesia masih mencari lawan untuk agenda FIFA Matchday November 2026 setelah rencana pertandingan melawan Yordania batal terlaksana.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan PSSI kini tengah menjajaki kemungkinan menghadapi Hong Kong.

Komunikasi dengan Hong Kong sudah dilakukan, tetapi hingga Jumat (6/11), belum ada kepastian resmi mengenai pertandingan tersebut.

"Sampai dengan saat sekarang ini, semalam kami koordinasi kembali dengan Hong Kong, tetapi juga belum mendapatkan jawaban secara resmi. Walaupun sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Hong Kong, namun dikarenakan waktu mepet, sehingga sampai dengan siang ini, kami belum mendapatkan jawaban yang pasti," kata Sumardji.

Sebelumnya, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Yordania di Stadion Internasional Amman pada 13 November. Namun, rencana tersebut dibatalkan menyusul situasi konflik di kawasan Timur Tengah yang semakin memanas.

Sumardji juga meluruskan kabar yang menyebut Turki menjadi calon lawan baru bagi skuad asuhan John Herdman. Menurut dia, informasi tersebut tidak benar.

Turki sebenarnya sempat dipertimbangkan sebagai lokasi alternatif untuk menggelar pertandingan melawan Yordania. Opsi itu muncul karena PSSI ingin memindahkan pertandingan dari kawasan Timur Tengah demi alasan keamanan.

"Ya pertandingannya kami pindahkan ke Turki, cari situasi yang aman. Namun, dengan berbagai pertimbangan, ya kami memutuskan untuk mengambil jalan yang terbaik, ya akhirnya kami putuskan untuk tidak, tidak melaksanakan pertandingan di Timur Tengah," ujar Sumardji.