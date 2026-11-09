Igor Tolic Bongkar Biang Kerok Kekalahan Persib Bandung dari Java United

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai buruknya penguasaan permainan pada babak pertama menjadi salah satu penyebab timnya gagal membawa pulang poin dari markas Java United.

Persib harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11). Dua gol Java United tercipta sebelum turun minum.

Tolic menyebut anak asuhnya bermain terlalu terburu-buru. Akibatnya, struktur permainan Persib tidak berjalan sebagaimana mestinya dan lawan mendapat kesempatan untuk mengembangkan serangan.

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Situasi tersebut dimanfaatkan Java United untuk mencetak gol cepat melalui Ciro Alves pada menit kelima. Gustavo Almeida kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-19.

"Setelah itu, dari tembakan pertama mereka yang mengarah ke gawang, kami kebobolan. Kemudian gol kedua juga tercipta. Menghadapi tim seperti ini, sangat sulit untuk mencetak gol," kata Tolic, dikutip dari laman resmi I.League, Senin (9/11).

Persib berusaha memperbaiki penampilan setelah jeda. Maung Bandung tampil lebih agresif dan mampu menciptakan sejumlah peluang untuk mengejar ketertinggalan.

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Upaya tersebut menghasilkan satu gol melalui Balsa Sekulic pada menit ke-70. Namun, Persib tidak berhasil menambah gol hingga pertandingan berakhir.

Tolic mengatakan Java United memilih bermain lebih bertahan pada babak kedua. Meski demikian, sejumlah peluang yang diperoleh Persib belum cukup untuk mengubah hasil pertandingan.