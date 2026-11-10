Man United Belum Stabil, Michael Carrick Dibayangi Pemecatan

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United belum mendapat kepastian. Manajemen klub masih mengevaluasi kinerjanya setelah rentetan hasil yang belum menunjukkan konsistensi.

Menurut laporan ESPN, manajemen Setan Merah belum ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Meski tim memperlihatkan sejumlah tanda kebangkitan dalam tiga pertandingan terakhir, hasil yang diperoleh belum cukup untuk mengangkat posisi mereka di klasemen Premier League.

Tekanan terhadap Carrick makin besar setelah Manchester United bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa, Minggu (8/11). Tambahan satu poin itu membuat MU masih tertahan di peringkat ke-18, zona degradasi.

Sebelumnya, manajemen sempat memberikan kesempatan kepada Carrick dan para pemain untuk memperbaiki performa. Keputusan itu diambil setelah MU mengalami dua kekalahan beruntun dari Como dan Bournemouth pada bulan lalu.

Namun, hasil pertandingan berikutnya belum sepenuhnya menjawab persoalan tim. Sejak kalah 0-3 dari Bournemouth pada 25 Oktober, MU kembali tumbang 0-2 dari Chelsea, kemudian menang 3-2 atas Roma, sebelum bermain imbang 4-4 dengan Aston Villa.

Di balik hasil tersebut, terdapat beberapa perkembangan yang dinilai positif. MU memperlihatkan penampilan menjanjikan pada babak pertama ketika menghadapi Chelsea, bangkit pada paruh kedua melawan Roma, serta dua kali mengejar ketertinggalan saat berhadapan dengan Aston Villa.

Akan tetapi, persoalan di lini belakang masih menjadi pekerjaan besar Carrick. MU sudah kebobolan delapan gol dalam tiga pertandingan tersebut. Mereka juga tiga kali tertinggal dengan selisih dua gol, masing-masing sekali ketika melawan Roma dan dua kali saat menghadapi Aston Villa.

Manajemen dikabarkan melihat respons para pemain ketika tertinggal sebagai salah satu indikasi bahwa dukungan terhadap Carrick masih terjaga. Pelatih berusia 45 tahun itu bahkan mendapat tepuk tangan dari sejumlah pendukung ketika meninggalkan lapangan seusai pertandingan melawan Villa.