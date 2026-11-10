Alisson Tegaskan Masih Betah di Liverpool dan Berambisi Tambah Gelar

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Kiper Liverpool Alisson Becker belum ingin meninggalkan Anfield. Penjaga gawang asal Brasil tersebut mengaku masih bahagia bersama klub dan keluarganya serta berharap bisa melanjutkan karier di Liverpool pada musim depan.

Alisson menyampaikan keinginannya untuk bertahan lebih lama meski belum ada pembahasan langsung mengenai perpanjangan kontrak dengan manajemen klub.

"Saya fokus menjalani setiap pertandingan, tetapi dalam pikiran, saya senang untuk tetap bertahan. Hal itu bergantung pada banyak aspek dan situasi yang berbeda. Namun, keinginan saya adalah tetap di sini. Saya bahagia di sini dan keluarga saya pun bahagia di sini," kata Alisson seperti dilansir BBC, Selasa (10/11).

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Kontrak kiper berusia 34 tahun itu bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas 2027. Alisson bergabung dengan The Reds pada 2018 dan sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus pada tahun ini.

Namun, rencana tersebut tidak berlanjut. Alisson memilih tetap bertahan di Anfield dan kini berharap bisa terus menjadi bagian dari perjalanan Liverpool.

Keinginannya bertahan juga didorong ambisi untuk kembali meraih gelar. Alisson mengaku belum kehilangan motivasi untuk bersaing di level tertinggi meski telah menghabiskan lebih dari delapan tahun bersama klub asal Merseyside tersebut.

"Saya masih haus akan gelar juara dan ingin terus tampil baik. Saya masih ingin bermain di level tertinggi selama mungkin. Itulah yang ada dalam pikiran saya," ujarnya.

Meski belum berbicara langsung dengan manajemen mengenai kontrak baru, Alisson menyebut agennya sudah menjalin komunikasi dengan pihak klub.