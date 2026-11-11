John Herdman Panggil 22 Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick Kembali, Taisei Marukawa Masuk

jateng.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 22 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp (TC) di Bali pada 9-17 November 2026.

Dua nama yang menjadi sorotan dalam daftar pemanggilan kali ini ialah Rafael Struick dan Taisei Marukawa. Struick kembali mendapatkan kesempatan memperkuat skuad Garuda, sedangkan Marukawa mendapat panggilan di tengah proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia dalam menjaga kesinambungan program menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Berdasarkan keterangan resmi PSSI pada Selasa (10/11), agenda TC di Bali digelar setelah rencana pertandingan di kawasan Timur Tengah dialihkan. Keputusan itu diambil menyusul penundaan Piala Asia 2027 serta mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan regional.

Alih-alih menjalani pertandingan internasional, Herdman memanfaatkan periode FIFA Matchday November 2026 untuk menggelar program latihan selama sekitar satu pekan.

Pemusatan latihan tersebut diarahkan untuk memperkuat kedalaman skuad, meningkatkan kualitas permainan, serta membangun fondasi tim yang lebih solid.

Bagi Struick, pemanggilan kali ini menjadi yang pertama sejak terakhir kali masuk skuad Timnas Indonesia pada dua pertandingan terakhir putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Juni 2025.

Sementara itu, Marukawa menjadi salah satu nama menarik dalam daftar 22 pemain. Winger asal Jepang yang memperkuat Dewa United tersebut dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI.