Petinggi Man United Bakal Bertemu di Monaco, Bahas Masa Depan Michael Carrick

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala Manchester United mulai menjadi bahan evaluasi manajemen klub. Tiga petinggi Setan Merah dijadwalkan bertemu di Monaco pada Rabu (11/11) untuk membahas situasi tim sekaligus menentukan langkah berikutnya.

CEO Manchester United Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox akan bertemu dengan pemilik saham minoritas klub, Sir Jim Ratcliffe.

Menurut laporan Sky Sports News, pertemuan tersebut akan membahas masa depan Carrick serta mengevaluasi sejumlah opsi yang tersedia bagi klub.

Berrada dan Wilcox diperkirakan akan memaparkan hasil evaluasi mereka sekaligus menyampaikan rekomendasi kepada Ratcliffe.

Sebelumnya, Manchester United akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap perjalanan tim sepanjang musim ini. Evaluasi tersebut dilakukan selama jeda internasional.

Posisi Carrick pun semakin menjadi sorotan di tengah proses peninjauan tersebut. Manajemen klub ingin menilai berbagai aspek sebelum menentukan keputusan mengenai arah kepelatihan Manchester United.

Meski demikian, pertemuan di Monaco itu bukan agenda darurat. Pertemuan ketiga petinggi klub tersebut telah direncanakan sebelumnya.

Pada Selasa, Berrada dan Wilcox diketahui tidak berada di pusat latihan Manchester United. Sementara itu, Carrick tetap menjalani aktivitas seperti biasa di kompleks latihan Carrington.