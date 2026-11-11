Man United Mengevaluasi Michael Carrick, Mauricio Pochettino Muncul sebagai Kandidat Pengganti

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala Manchester United semakin menjadi tanda tanya. Manajemen Setan Merah dikabarkan mulai mengevaluasi sejumlah opsi pengganti, termasuk Mauricio Pochettino yang terbuka untuk membahas kemungkinan melatih klub tersebut.

CEO Manchester United Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox dijadwalkan bertemu dengan pemilik saham minoritas klub, Sir Jim Ratcliffe, di Monaco pada Rabu (11/11).

Menurut laporan Sky Sports, pertemuan ketiga petinggi klub tersebut akan membahas situasi tim, masa depan Carrick, serta sejumlah opsi yang tersedia.

Berrada dan Wilcox diperkirakan akan memaparkan hasil evaluasi terhadap perjalanan Manchester United sepanjang musim ini sekaligus menyampaikan rekomendasi kepada Ratcliffe.

Sebelumnya, klub akan melakukan peninjauan menyeluruh selama jeda internasional. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan manajemen dalam menentukan arah kepelatihan tim.

Meski demikian, pertemuan di Monaco bukan agenda darurat. Ketiga petinggi klub itu telah merencanakannya sebelumnya.

Di tengah situasi tersebut, nama Mauricio Pochettino mulai mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Carrick.

Pelatih kepala Timnas Amerika Serikat itu dikabarkan terbuka untuk berdiskusi dengan Manchester United apabila mendapat pendekatan dari klub.