Virgil van Dijk Cedera, Mundur dari Timnas Belanda, Liverpool Cemas

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Kabar kurang baik datang dari Liverpool. Bek andalan sekaligus kapten tim, Virgil van Dijk, terpaksa mundur dari pemanggilan Timnas Belanda untuk agenda internasional November 2026 akibat kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih.

Pemain berusia 35 tahun tersebut dilaporkan mengalami masalah kebugaran yang sudah mengganggunya selama hampir satu bulan terakhir.

Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai jenis cedera yang dialami Van Dijk. Pihak tim hanya menyebut bek tengah tersebut belum cukup fit untuk memperkuat Belanda.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian Liverpool. Pasalnya, Van Dijk merupakan salah satu pemain penting di lini pertahanan The Reds dan belum pernah absen satu menit pun dalam pertandingan Premier League musim ini.

Sebelum mundur dari tim nasional, Van Dijk sempat mengalami benturan pada betisnya ketika Liverpool menghadapi Manchester City. Insiden tersebut terjadi menjelang akhir pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-3.

"Saya mengalami sedikit benturan di betis saya di akhir pertandingan, yang cukup menyakitkan," kata Van Dijk, dilansir dari Sport Illustrated, Rabu (11/11).

Laporan Daily Mail melalui jurnalis Lewis Steele menyebutkan bahwa Van Dijk masih berusaha mengatasi masalah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Keputusan mundur dari Timnas Belanda diduga menjadi langkah pencegahan agar kondisinya tidak semakin memburuk.