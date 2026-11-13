Gantikan Michael Carrick, Mauricio Pochettino Segera jadi Pelatih Manchester United

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Mauricio Pochettino untuk menjadi pelatih kepala baru. Pelatih asal Argentina itu diperkirakan meneken kontrak berdurasi dua setengah tahun di Old Trafford.

Pochettino mengisi kursi yang ditinggalkan Michael Carrick, yang dipecat manajemen pada Kamis (12/11). Pengumuman resmi diperkirakan keluar pada Jumat (13/11).

Saat ini Pochettino masih menangani tim nasional Amerika Serikat (AS). Dia baru akan pindah ke Man United setelah mendampingi AS dalam dua laga kontra Haiti, yakni pada Sabtu dan Rabu. Kontraknya bersama AS disebut memuat klausul pelepasan senilai 7 juta pound sterling.

Jika kesepakatan rampung, Pochettino menjadi pelatih tetap kedelapan United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Laga perdananya langsung berat, yaitu tandang ke markas Liverpool di Anfield pada 22 November.

Carrick Dipecat dalam Rapat di Monako

Keputusan memecat Carrick diambil saat petinggi klub bertemu di Monako bersama pemilik minoritas Sir Jim Ratcliffe. Ratcliffe menyetujui pemecatan itu setelah menerima rekomendasi dari CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox.

Dalam pernyataan resminya, Man United menyebut manajemen sampai pada kesimpulan yang sangat sulit bahwa perubahan diperlukan demi mencapai ambisi klub. Carrick sendiri masih sempat memimpin sesi latihan pada Rabu (11/11), sehari setelah United disebut mencapai kesepakatan lisan dengan Pochettino.

Posisi Carrick goyah akibat performa buruk di awal musim. United terjebak di zona degradasi Liga Primer dengan hanya satu kemenangan dari 10 laga. Di semua kompetisi, mereka baru meraih tiga kemenangan dari 15 pertandingan.