Bruno Fernandes Tolak Tawaran Kontrak Baru Manchester United, Apa Alasannya?

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Kapten Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan menolak proposal kontrak baru kedua dari klubnya. Kontrak gelandang berusia 32 tahun itu akan habis pada akhir musim ini.

Menurut laporan Sky Sports, tawaran pertama Manchester United sebenarnya sudah diajukan pada musim panas, saat pembicaraan perpanjangan kontrak pertama kali dibuka. Fernandes menolaknya, dan kini proposal terbaru pun bernasib sama.

Meski begitu, pintu negosiasi belum tertutup. Pembicaraan diperkirakan masih berlanjut, dan United menegaskan ingin sang kapten bertahan di Old Trafford.

Di atas kertas, Man United masih memegang kartu penting. Klub berhak mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun, sehingga Fernandes tetap terikat di Old Trafford. Opsi itu juga bisa menghalangi pemain asal Portugal tersebut berbicara dengan klub asing pada Januari soal kemungkinan transfer gratis.

Di tengah negosiasi yang alot, Man United diperkirakan mengumumkan Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala baru pada Jumat (13/11). Bagi Fernandes, kedatangan pelatih asal Argentina itu bukan nama asing.

Fernandes pernah mengaku nyaris bergabung dengan Pochettino pada musim panas 2019, saat sang pelatih masih menangani Tottenham Hotspur. Namun, transfer itu diblokir Sporting, klubnya kala itu. Tujuh tahun kemudian, keduanya akhirnya bakal bersatu di Old Trafford. (jpnn)