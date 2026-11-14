Debut Mauricio Pochettino di Man United Langsung Melawan Liverpool

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United akhirnya menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Michael Carrick. Pelatih asal Argentina itu dijadwalkan mulai menangani Setan Merah pada 18 November 2026.

Kepastian tersebut diumumkan Manchester United pada Jumat (13/11), setelah klub mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer) terkait pelepasan Pochettino beserta staf kepelatihannya.

Pochettino masih harus menuntaskan tugas bersama tim nasional Amerika Serikat (USMNT) sebelum resmi bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut.

"Sesuai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, Mauricio dan staf kepelatihannya akan bergabung setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional putra Amerika Serikat," demikian pernyataan Manchester United.

Pochettino dikabarkan menandatangani kontrak hingga Juni 2029. Kedatangannya di Old Trafford sekaligus menandai kembalinya dia ke kompetisi sepak bola Inggris setelah sebelumnya menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea.

Tantangan pertamanya sudah menanti. Manchester United dijadwalkan bertandang ke markas Liverpool di Anfield pada 22 November mendatang. Artinya, Pochettino hanya memiliki waktu persiapan singkat sebelum menghadapi salah satu rival utama klub.

Manajemen United menilai Pochettino memiliki karakter permainan menyerang dengan intensitas tinggi. Dia juga dikenal mampu membangun tim yang solid serta mengembangkan potensi individu pemain.

Rekam jejaknya di Eropa menjadi salah satu modal yang dibawa ke Manchester. Pochettino memulai karier kepelatihan bersama Espanyol pada 2009, sebelum menangani Southampton pada 2013.