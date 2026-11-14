Derbi Jatim Arema FC Vs Persebaya Pindah ke Bali, Ini Penyebabnya

jateng.jpnn.com - Pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11). Duel yang dikenal sebagai Derbi Jatim itu dipindahkan dari Malang karena kendala perizinan.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Arema FC Bram Hady Sulton mengatakan, kepastian venue tersebut telah tertuang dalam surat sirkuler resmi dari operator kompetisi.

"Sirkuler pertandingan memang sudah keluar dan laga melawan Persebaya resmi ditetapkan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada 29 November," kata Bram dalam keterangan resmi, Jumat.

Panpel mengaku telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menggelar pertandingan kandang tersebut. Persiapan meliputi aspek teknis di lapangan, pengaturan penonton, hingga simulasi pelaksanaan pertandingan.

Kendala muncul karena Stadion Kanjuruhan juga dijadwalkan menjadi lokasi rangkaian peringatan Hari Jadi ke-1.266 Kabupaten Malang pada 28 November 2026. Situasi itu turut membuat proses perizinan pertandingan di Malang menghadapi tantangan.

Polres Malang kemudian menyampaikan tidak dapat menerbitkan rekomendasi perizinan keramaian untuk pertandingan tersebut. Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor B/1541/XI/YAN.2.1./2026 tertanggal 9 November 2026, sebagai balasan atas permohonan panpel pada 1 November 2026.

Kebijakan tersebut diambil setelah Rapat Koordinasi Kamtibmas Tahun 2026 pada 6 November, dengan mempertimbangkan laporan atensi intelijen terkait penyelenggaraan pertandingan.

Panpel selanjutnya mencari alternatif stadion agar pertandingan tetap berlangsung sesuai jadwal. Setelah mempertimbangkan kesiapan fasilitas, koordinasi keamanan, dan jadwal penggunaan stadion, Stadion Kapten I Wayan Dipta dipilih sebagai lokasi yang paling memungkinkan.