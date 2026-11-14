Persebaya Surabaya Terpuruk, Bernardo Tavares Siapkan Evaluasi

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Kekalahan dari Persija Jakarta membuat Persebaya Surabaya masih tertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara BRI Super League 2026/2027.

Bajul Ijo mengoleksi 13 poin setelah melewati sembilan pertandingan.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kekalahan kedua Persebaya musim ini. Pelatih Bernardo Tavares mengakui hasil itu meninggalkan kekecewaan mendalam di ruang ganti, terutama karena timnya gagal memaksimalkan sejumlah peluang.

"Orang-orang sangat sedih. Ada yang frustrasi, karena mereka telah memberikan segalanya dan sayangnya kami kalah," kata Tavares, Sabtu (14/11).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, kekalahan yang ditentukan pada menit-menit akhir memang sulit diterima. Apalagi, Persebaya sempat memiliki kesempatan untuk mencetak gol lebih dahulu.

Kekecewaan serupa disampaikan pemain asing Persebaya, Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko itu menilai timnya sebenarnya mampu tampil cukup baik pada babak pertama, tetapi tidak berhasil mengubah peluang menjadi gol.

Baca Juga: Bernardo Tavares Sebut Gol Persijap Jepara ke Gawang Persebaya Tidak Sah

"Seperti yang coach katakan, di babak pertama kami bermain bagus, punya kesempatan untuk mencetak gol, tetapi tidak bisa," ujar Rivera.

Dia juga menyoroti gol Persija yang tercipta pada menit akhir pertandingan. Menurut Rivera, Persebaya belum mampu menjaga konsistensi permainan hingga peluit panjang.