Kembali ke GBLA, Persib Bandung Punya Misi Khusus di Shopee Cup

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali membidik hasil positif di Shopee Cup 2026. Kali ini, Maung Bandung akan menjamu wakil Myanmar, Shan United, FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Persib untuk kembali menunjukkan kekuatannya di hadapan Bobotoh setelah meraih kemenangan 3-1 atas wakil Thailand, Port FC, dalam laga tandang di Stadion Thammasat pada 8 Oktober 2026.

Meski memiliki modal positif, manajemen Persib mengingatkan tim agar tidak terlena dengan hasil tersebut. Shan United tetap harus dihadapi dengan persiapan serius dan rasa hormat terhadap lawan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan tampil di kompetisi internasional bukan sekadar membawa nama klub. Persib juga memikul tanggung jawab untuk mewakili Bandung, Jawa Barat, hingga Indonesia.

"Bagi kami, setiap kali Persib tampil di kompetisi internasional, ada kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk membawa nama Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia," kata Adhitia, Sabtu (14/11).

Dia menegaskan, Persib ingin menjalani setiap pertandingan dengan kerja keras dan semangat tinggi, tanpa mengabaikan sikap rendah hati serta penghormatan kepada tim lawan.

"Kemenangan di Thailand tentu menjadi hasil yang kami syukuri dan menjadi modal positif bagi tim. Namun, perjalanan masih panjang dan setiap pertandingan memiliki tantangan yang berbeda," ujarnya.

Adhitia juga mengajak Bobotoh memenuhi tribune GBLA untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Dia berharap atmosfer kandang dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain saat menghadapi Shan United.