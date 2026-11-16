Juara Baru Bermunculan, Persaingan Sepak Bola Putri Solo Makin Ketat

jateng.jpnn.com, SOLO - Persaingan sepak bola putri usia dini di Surakarta dan sekitarnya kian kompetitif. Hal itu terlihat dari munculnya juara baru dalam MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Solo Seri 1 2026–2027.

Ajang ini menampilkan MIN 9 Sragen dan MI Raudlatus Sholihin Gemolong naik podium tertinggi pada kelompok usia (KU) 12 dan KU 10 Lapangan Kota Barat, Surakarta, Minggu (15/11).

Pada partai final ini, MIN 9 Sragen tampil dominan saat menghadapi SDN 02 Malangjiwan. Tim asuhan Khanif Nur S itu menang telak dengan skor 5-0 sekaligus memastikan gelar juara KU 12.

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Sementara itu, MI Raudlatus Sholihin Gemolong menjadi kampiun KU 10 setelah mengalahkan SDN Mangkubumen Wetan Surakarta dengan skor 4-0.

“Alhamdulillah akhirnya tim KU 12 MIN 9 Sragen dapat meraih gelar juara. Kami belajar dari kesalahan kemarin, kami terus berlatih dan kini chemistry dan kolektivitas tim sudah terbangun,” ujar Pelatih KU 12 MIN 9 Sragen Khanif Nur S, Senin (16/11)

Dia mengapresiasi perjuangan para pemain serta dukungan orang tua yang mendorong anak-anak mereka untuk terus mengembangkan kemampuan sepak bola.

“Perjuangan mereka di lapangan sangat luar biasa dengan dukungan penuh dari orang tua. Selain berlatih di madrasah, mereka juga ikut SSB sehingga kemampuannya makin terasah. Ini sejarah bagi kami,” katanya.

Dalam pertandingan final, MIN 9 Sragen membuka keunggulan melalui gol Scholastica Zevara An Nafii pada menit keenam. Salsabilla Mustika Prasetiyo kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-10.