jateng.jpnn.com, BANDUNG - Luka Menalo berharap bisa kembali menjadi pembeda saat Persib Bandung menghadapi Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11).

Penyerang asal Bosnia-Herzegovina itu punya modal kepercayaan diri setelah tampil impresif pada pertandingan pertama Persib di kompetisi tersebut.

Ketika Maung Bandung mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 di Stadion Thammasat, Thailand, Menalo menyumbang satu gol dan satu assist.

Penampilan tersebut membuatnya terpilih sebagai Shopee Star of the Match. Dia berharap kontribusi serupa bisa terus diberikan dalam pertandingan berikutnya.

"Saya berharap hal itu bisa terjadi di setiap pertandingan, meskipun hal itu jarang terjadi," kata Menalo, Selasa (17/11).

Persib saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B. Mereka mengoleksi poin yang sama dengan Johor Darul Ta'zim, tetapi kalah dalam selisih gol setelah klub asal Malaysia itu menang telak 6-0 atas Svay Rieng.

Menalo mengakui belum mengantongi banyak informasi mengenai kekuatan Shan United. Namun, dia yakin tim pelatih Persib akan menyiapkan analisis dan strategi untuk menghadapi wakil Myanmar tersebut.

"Saya pernah melihat bagaimana mereka bermain sebelumnya, dengan siapa mereka bermain, dan tentu ini akan menjadi pertandingan yang menarik," ujarnya.