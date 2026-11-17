jateng.jpnn.com, MILAN - Cristian Chivu mendapat pengakuan dari sesama pelatih di Italia setelah mengantarkan Inter Milan meraih prestasi gemilang pada musim 2025/2026. Pelatih asal Rumania itu terpilih sebagai penerima penghargaan Panchina d'Oro atau Bangku Emas.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni di Coverciano, pusat latihan tim nasional Italia. Chivu mengaku tersentuh karena apresiasi itu datang langsung dari rekan-rekannya sesama pelatih.

"Pengakuan dari para kolega saya berarti dua kali lebih besar. Rasanya tidak mungkin untuk tidak merasa tersentuh. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas ucapan dan penghargaan yang mereka berikan atas musim juara kami," kata Chivu, dikutip dari Football Italia, Selasa (17/11).

Dia juga tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada para pemain Inter yang mampu menerjemahkan gagasan dan strategi tim pelatih menjadi hasil di lapangan.

"Apresiasi juga harus diberikan kepada para pemain kunci, mereka yang turun ke lapangan dan mengubah ide-ide kami menjadi hasil. Apresiasi sebesar-besarnya harus diberikan kepada para pemain," ujar pelatih berusia 46 tahun tersebut.

Panchina d'Oro merupakan penghargaan yang ditentukan melalui pemungutan suara para pelatih di Italia. Karena itu, penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan dari kalangan profesional kepelatihan terhadap pencapaian seorang pelatih.

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Keberhasilan Chivu tidak lepas dari kiprahnya bersama Inter pada musim pertamanya menangani tim senior tersebut. Dia membawa Nerazzurri meraih dua gelar, yakni Scudetto dan Coppa Italia.

Perjalanan Chivu di level profesional terbilang relatif singkat. Dia pertama kali mendapat kesempatan menangani tim senior ketika ditunjuk sebagai pelatih Parma pada Februari 2025.