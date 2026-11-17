jateng.jpnn.com, BANDUNG - Menjadi bagian dari Persib Bandung bukan perkara mudah bagi Mariano Peralta. Penyerang asal Argentina itu mengakui tuntutan dan tekanan bermain untuk Maung Bandung jauh berbeda dibandingkan klub yang pernah dibelanya.

Peralta datang ke Persib dengan reputasi mentereng. Dia merupakan mantan pemain Borneo FC yang menyandang predikat pemain terbaik BRI Super League musim lalu.

Namun, status tersebut tidak serta-merta membuat proses adaptasinya berjalan mulus. Peralta mengaku membutuhkan waktu untuk mengenal rekan setim, memahami pendekatan taktik baru, sekaligus menyesuaikan diri dengan atmosfer klub yang memiliki ekspektasi tinggi.

"Saya baik-baik saja. Tentu saja, pada awalnya memang sulit. Seperti yang saya katakan kepada Luka (Menalo) kemarin, kami sedang saling mengenal dengan rekan setim dan saya juga harus memahami ide-ide baru. Namun, semua orang tahu tekanan bermain di Persib berbeda dengan tim-tim lain," kata Peralta.

Tantangan pemain berusia asal Argentina itu tidak hanya datang dari lapangan. Kehidupan di Bandung juga menjadi bagian dari proses penyesuaian dirinya setelah sebelumnya menghabiskan dua tahun di Samarinda.

Menurut Peralta, Bandung memiliki suasana yang lebih ramai dan wilayah perkotaan yang lebih besar dibandingkan kota tempatnya membela Borneo FC. Kondisi tersebut membuatnya tidak leluasa melakukan banyak aktivitas di luar rumah.

"Kotanya bagus, tentu saja. Saya tinggal dua tahun di Samarinda. Di sini lebih besar, tentu saja, dan saya tidak bisa melakukan banyak hal di luar. Namun, tidak apa-apa, saya suka, saya menyukainya," ujarnya.

Di tengah padatnya agenda pertandingan, Peralta lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk beristirahat dan memulihkan kondisi. Persib sendiri harus membagi perhatian di sejumlah kompetisi, mulai dari BRI Super League, Shopee Cup, hingga AFC Champions League Two (ACL 2).