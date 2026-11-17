jateng.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman mengambil langkah besar di tengah persaingan BRI Super League 2026/2027. Manajemen Super Elang Jawa resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih Pieter Huistra melalui kesepakatan bersama pada Senin (16/11) malam.

Keputusan tersebut diambil setelah kedua pihak melakukan komunikasi dan mempertimbangkan kondisi tim. Manajemen PSS menyebut perpisahan itu tetap dilandasi hubungan baik dan sikap saling menghormati.

Dalam pernyataan resminya, PSS menyampaikan terima kasih atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi Huistra selama menangani tim.

"Ke depan, PSS Sleman akan terus berbenah dan melangkah maju. Dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan dari seluruh keluarga besar PSS Sleman menjadi bagian penting dalam perjalanan klub untuk terus berkembang," tulis manajemen klub.

Perpisahan dengan Huistra berlangsung ketika performa PSS belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hingga pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027, tim asal Sleman itu masih tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara.

Dari sembilan pertandingan, PSS baru mengumpulkan satu kemenangan dan dua hasil imbang. Enam pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.

Catatan produktivitas gol mereka juga belum menggembirakan. PSS baru mencetak 12 gol dan sudah kebobolan 17 kali.

Manajemen menyebut keputusan mengakhiri kerja sama dengan Huistra merupakan bagian dari evaluasi terhadap berbagai aspek tim, termasuk kebutuhan menghadapi persaingan kompetisi musim ini.