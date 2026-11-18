jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mulai mematangkan persiapan menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27. Perjalanan tandang ke Stadion BJ Habibie, Parepare, menjadi salah satu perhatian tim berjuluk Macan Kemayoran.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Sabtu (21/11) pukul 19.00 WIB. Sebelum laga tersebut, Persija kembali menjalani latihan bersama setelah mendapat waktu istirahat selama jeda kompetisi.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengatakan timnya memiliki waktu sekitar dua pekan untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan terakhir melawan Persebaya. Sejauh ini, program latihan berjalan sesuai rencana.

“Setelah pertandingan terakhir melawan Persebaya, kami memang memiliki jeda tanpa pertandingan selama dua pekan. Sejauh ini, aktivitas latihan berjalan dengan baik seperti biasanya,” ujar Shin.

Para pemain kembali berkumpul pada Selasa (17/11). Namun, tidak semua langsung mengikuti program latihan penuh. Pemain yang sebelumnya tampil dalam pertandingan uji coba bersama Timnas mendapat tambahan waktu untuk memulihkan kondisi fisik.

“Kemarin para pemain beristirahat dan hari ini kami kembali berkumpul. Mereka yang bermain pada pertandingan sebelumnya (uji coba bersama Timnas) akan mendapatkan tambahan satu hari untuk pemulihan. Setelah itu, mulai besok seluruh pemain kembali menjalani latihan seperti biasa,” katanya.

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Memasuki persiapan menuju pertandingan, Shin meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi. Dia menilai setiap tim memiliki kualitas dan potensi untuk menyulitkan Persija sehingga tidak boleh ada ruang untuk meremehkan lawan.

Selain kekuatan PSM, perjalanan menuju Parepare juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Jarak tandang yang cukup jauh membuat Persija perlu mengatur kebugaran pemain agar kondisi mereka tetap prima saat pertandingan.