jateng.jpnn.com - Norwegia menjadi negara terakhir yang memastikan tiket ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027. Kepastian itu diraih setelah Erling Haaland dan kawan-kawan menaklukkan Denmark dengan skor 3-2 pada pertandingan terakhir Grup A4.

Bermain di Stadion Parken, Kopenhagen, Rabu (18/11) dini hari WIB, Norwegia sempat berada dalam posisi sulit setelah tertinggal dua gol. Denmark lebih dulu memimpin melalui Rasmus Hojlund dan Pierre-Emile Hojbjerg.

Namun, keunggulan tuan rumah tak bertahan hingga akhir pertandingan. Haaland memperkecil ketertinggalan sebelum Martin Odegaard menyamakan kedudukan. Drama berlanjut hingga masa tambahan waktu ketika Norwegia mendapat hadiah penalti.

Haaland yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-90+6. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan 3-2 bagi Norwegia.

Hasil itu membawa Norwegia mengakhiri fase grup di posisi kedua Grup A4 dengan sembilan poin. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Denmark, tetapi unggul dalam catatan pertemuan langsung sehingga berhak melaju ke babak delapan besar.

Portugal menjadi juara grup dengan koleksi 15 poin. Selecao mengunci posisi teratas setelah menang 3-2 atas Wales di Cardiff. Tiga gol Portugal dicetak Bruno Fernandes, Pedro Neto, dan Carlos Forbs.

Dengan hasil tersebut, delapan negara yang berhak tampil di perempat final kini lengkap. Mereka adalah Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Norwegia.

Norwegia menjadi satu-satunya tim yang baru memastikan kelolosan pada pertandingan terakhir fase grup. Tujuh negara lainnya telah lebih dahulu mengamankan posisi dua besar di grup masing-masing.