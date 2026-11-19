jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Mauricio Pochettino langsung dihadapkan pada ujian berat setelah resmi memulai pekerjaannya sebagai pelatih kepala Manchester United.

Pelatih asal Argentina itu akan memimpin Setan Merah menghadapi Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini.

Pochettino tiba di pusat latihan Manchester United di Carrington pada Rabu (18/11) waktu setempat. Kedatangannya menandai dimulainya tugas yang sebelumnya telah disepakati bersama klub dan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (USSF).

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Sebelum bergabung dengan klub barunya, pria berusia 54 tahun itu masih harus menuntaskan tanggung jawabnya bersama tim nasional Amerika Serikat.

Dia membawa tim tersebut melewati dua pertandingan perempat final CONCACAF Nations League melawan Haiti.

Amerika Serikat tampil dominan dengan mengamankan kemenangan agregat 8-0. Pada pertandingan kedua yang berlangsung di Cincinnati, mereka kembali menang 2-0 sekaligus memastikan tempat di semifinal.

Setelah pertandingan tersebut, Pochettino bertolak dari Cincinnati menuju Manchester pada Rabu pagi. Setibanya di Inggris, ia langsung menyambangi Carrington untuk melihat fasilitas latihan dan berkenalan dengan para pemain serta staf klub.

Manchester United sebelumnya mengumumkan penunjukan Pochettino pada Jumat (13/11). Namun, berdasarkan kesepakatan dengan federasi sepak bola Amerika Serikat, dia baru diperbolehkan mulai bekerja di Old Trafford pada 18 November setelah menuntaskan agenda bersama tim nasional.